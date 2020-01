La Ville de Québec envisage d'ouvrir de nouveaux dépôts à neige

Prise de court l’hiver dernier par les accumulations exceptionnelles qui ont forcé l’ouverture de trois dépôts à neige temporaires additionnels, la Ville de Québec veut revoir ses pratiques et définir un plan d’action à long terme pour l’entreposage de la neige.

L’administration Labeaume vient de lancer un appel d’offres pour la production d’un «plan directeur des lieux d’élimination de neige usée». Ceux qui remporteront le contrat de services professionnels auront jusqu’en mai 2021 pour soumettre leurs recommandations à la Ville, en prévision des 30 prochaines années.

La Ville, de toute évidence, veut éviter de revivre le cauchemar de l’hiver dernier, alors que ses 10 dépôts à neige réguliers (incluant le dépôt à neige privé Jean-Talon dans l’arrondissement des Rivières) ne suffisaient plus à la demande.

La capitale avait reçu environ 400 cm de neige l’hiver dernier, bien au-delà de la moyenne de 300 cm.

Plus de neige à transporter

«La saison hivernale 2018-2019 a été particulièrement éprouvante, les employés et les sous-traitants ont dû transporter plus de 11 millions de mètres cubes de neige, amenant ainsi les dépôts à neige au maximum de leur capacité [...]. Dans un contexte de développement de son territoire et de changements climatiques, le volume de neige transporté n’est appelé qu’à augmenter», peut-on lire dans le document publié lundi matin sur le système électronique d’appel d’offres (SEAO).

«La Ville souhaite avoir une image claire et actuelle de l’utilisation de ses dépôts afin d’en optimiser l’acheminement de neige et le fonctionnement, dans le respect des normes, des règlements et des meilleures pratiques», ajoute-t-on.

Nouveaux dépôts à neige

Le soumissionnaire qui sera sélectionné devra proposer des solutions globales chiffrées et suggérer à la Ville des sites pour des dépôts à neige supplémentaires «stratégiquement positionnés». L’appel d’offres prévoit aussi une «analyse d’un scénario catastrophe à la suite d’un hiver exceptionnel, les recommandations associées et les démarches à entreprendre».

La Ville de Québec compte 2400 km de chaussée et 1250 km de trottoir, rappelle-t-on dans le document, ce qui impose de nombreux défis dans la «capitale de la neige».