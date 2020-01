Labeaume aurait «apprécié» que Jaggi Singh accepte d’être jugé en français

Renversé par l’acquittement de l’activiste Jaggi Singh, en raison de l’incapacité de la Ville de Québec à procéder en anglais, le maire Régis Labeaume se désole que l’accusé n’ait pas accepté d’être jugé dans la langue de Molière.

Arrêté à Québec le 20 août 2017, lors d’une manifestation contre le groupe identitaire La Meute, le militant antiraciste bien connu avait été accusé d’entrave et de supposition de personne. Selon ce qui avait été rapporté à l’époque, Jaggi Singh avait refusé de s’identifier et s’était présenté sous le nom de Michel Goulet, l’ancien joueur étoile des Nordiques, donnant aussi le «Colisée» comme lieu de résidence.

Près de deux ans et demi après son arrestation, il a été libéré des accusations qui pesaient contre lui, mercredi dernier, parce qu’aucun procureur de la Ville de Québec n’était en mesure de faire une preuve en anglais.

«M. Singh parle français...mais il a le droit, il a le droit de faire ce qu’il veut. (Il) a demandé un procès en anglais. C’est la troisième fois en 13 ans que ça nous arrive... On aurait apprécié qu’il le demande en français. Québec, c’est une ville francophone. On pense que chez-nous, ça se passe comme ça mais il avait le droit», a réagi le maire de Québec, lundi après-midi, en marge d’un point de presse, plaidant un concours de circonstances exceptionnel.

Congés de maladie

«Moi-même, quand je l’ai entendu dans les médias, je n’en revenais pas jusqu’à temps qu’on me donne l’explication. On a neuf procureurs dont sept peuvent faire des procès en anglais mais on a trois personnes qui pouvaient faire (le procès de Jaggi Singh). Pour des raisons assez incroyables, les trois étaient en congé de maladie. On demandait au juge un peu de temps pour qu’une de ces personnes-là revienne d’un congé maladie. Le juge a refusé», a-t-il résumé.

Jaggi Singh s’est dit convaincu, la semaine dernière, que la Couronne a «autosaboté le procès en sachant qu’elle (allait) perdre».