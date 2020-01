Le ministre Simon Jolin-Barrette sommé de s’expliquer pour le «fiasco» des demandes de parrainage

QUÉBEC | L’opposition somme le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, de s’expliquer après que des aspirants parrains de réfugiés aient attendu toute la fin de semaine dans les bureaux de son ministère, à Montréal, pour déposer leurs dossiers de candidature.

«Ce n’est pas l'ouverture d'un nouveau Apple Store! Les gens ne devraient pas avoir à faire la file pendant des jours pour parrainer des réfugié-es», a dénoncé le député de Québec solidaire, Andres Fontecilla, dans une déclaration écrite, lundi.

L’utilisation d’une formule «premier arrivé, premier servi» couplée au faible nombre de dossiers retenus (750 dont seulement 100 en provenance de groupes de deux à cinq personnes) a créé un fort achalandage dans les bureaux du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) durant toute la fin de semaine.

Par ailleurs, le MIFI exige que les dossiers soient remis en main propre par des «messagers» et non pas par les potentiels parrains, un service dont le coût peut s’élever entre 500 et 1000 $, selon plusieurs témoins rencontrés sur place durant la fin de semaine.

«C’est un bordel, un fiasco, c’est inacceptable en 2020, c’est une solution dépassée dans le temps», a déclaré le porte-parole du Parti libéral en matière d’immigration, Monsef Derraji.

Selon Andres Fontecilla, plusieurs groupes en immigration avaient «déjà annoncé la catastrophe et proposé d’autres pistes de solutions, mais comme d’habitude, le ministre Jolin-Barrette n’a écouté personne d’autre que lui!».

La porte-parole en matière d’immigration pour le Parti québécois, Méganne Perry Mélançon, s’est quant à elle dite «surprise» d’apprendre que la méthode du «premier arrivé, premier servi» était employée dans le cas de programme de parrainage.

«On doit être cohérent et utiliser une manière beaucoup plus saine. On espère que le gouvernement va remédier à ça le plus rapidement possible. C’est absolument inacceptable de faire attendre des parrains toute la fin de semaine en plus des coûts associés à tout ça», a-t-elle expliqué.