Le New York Times appuie deux candidates pour l'investiture démocrate

Chaque fois que j’ai rédigé un billet sur la course pour l’investiture démocrate, j’ai précisé qu’il y aurait un choix à faire entre l’option plus centriste et l’option progressiste.

Comme c’est le cas chaque fois qu’il y a une course pour l’investiture démocrate ou pour l’investiture républicaine, le New York Times effectue un choix parmi les candidats. Ce soutien n’est pas négligeable, surtout chez les démocrates.

Cette année, la vénérable publication est tout aussi partagée que l’ensemble des analystes et elle se refuse à trancher entre les deux grandes options qui divisent la formation politique, mais elle identifie les candidatures qui lui semblent les plus porteuses. On ignore les meneurs Biden et Sanders pour leur préférer Elizabeth Warren et Amy Klobuchar.

L’équipe éditoriale justifie sa décision historique (jamais on n’avait retenu deux candidats auparavant) de retenir deux candidates par le caractère particulier du contexte actuel. L’option plus réaliste et l’option plus progressiste présentent toutes les deux des avantages, mais aussi des faiblesses.

Le NYT souligne que le système démocratique américain est brisé et que les élections sont de moins en moins équitables. La partisanerie poussée à l’extrême, l’influence démesurée de l’argent ou la désinformation teintent sérieusement les résultats. On ajoute également que la mobilité sociale et le rêve américain disparaissent.

Si l’équipe reconnaît les mérites et l’influence grandissante de l’option progressiste, elle en identifie également les limites de la faisabilité dans le contexte actuel. Les centristes ne vont pas suffisamment loin dans leur désir de réforme, mais ils ont probablement les meilleures chances de l’emporter ou de réaliser leurs promesses.

Le New York Times refuse donc de trancher entre les deux grandes options, mais il retient deux candidatures qui peuvent étonner parce que les deux femmes identifiées ne figurent pas en tête des sondages.

Si on reconnaît les mérites et l’expérience des Biden et Sanders, on n’hésite pas à souligner leur âge. Dans le cas de Biden, on doute de sa capacité à être un véritable agent de changement alors que le Times considère que le statu quo n’est pas viable.

En ce qui concerne Sanders, on s'interroge plutôt sur sa capacité à réunir et à proposer des compromis. Bernie ne démontre habituellement aucune ouverture, lui seul détenant les solutions adéquates pour corriger les iniquités du système.

Le NYT explique son choix de se tourner vers Elizabeth Warren par l’expérience, mais surtout par son expertise et sa connaissance des institutions. On peut douter de la réalisation de l’ensemble de son programme, mais la sénatrice du Massachusetts jouit d’une grande crédibilité.

Le choix d’Amy Klobuchar peut étonner, mais ici aussi on fait valoir son expérience et, surtout, son potentiel pour séduire les électeurs indécis. Femme au caractère affirmé, la sénatrice du Minnesota a démontré qu’elle peut établir des ponts avec les républicains et ses mandats au Sénat lui confèrent un avantage sur Pete Buttigieg dont on vante les mérites tout en soulignant son inexpérience.

Je reconnais être surpris par les choix de l’équipe éditoriale du NYT. Si j’ai moi-même fait valoir les mérites d’Amy Klobuchar dans un de mes billets, je continue de penser que sa candidature ne soulève pas les passions. Au moment d’écrire ces lignes, si je devais retenir deux candidatures, je favoriserais Joe Biden et Elizabeth Warren.

J’ai maintes fois affirmé que le chemin de la victoire démocrate à la présidentielle 2020 passe par le centre plutôt que par la voie progressiste. L’objectif premier des démocrates demeure de vaincre Trump et je suis loin d’être convaincu que les électeurs des États pivots sont prêts pour le programme d’Elizabeth Warren.

Joe Biden, pour le meilleur et pour le pire, me semble donc être celui vers qui on se tournera. J’aurais préféré un Buttgieg ou un Bloomberg, mais le pari le moins risqué me semble celui de l’ancien vice-président de Barack Obama, ne serait-ce que pour un mandat. J’adjoindrais à la candidature de Biden celle de Kamala Harris. On ajouterait ainsi une candidature solide, une femme et une représentante des minorités.

Que pensez-vous des choix du New York Times? Vous pouvez accéder à l’article du NYT en cliquant ici.