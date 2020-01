Les Flyers voudraient ramener une ancienne vedette

Les Flyers de Philadelphie ont les séries éliminatoires dans leur mire et ils pourraient ramener un ancien joueur d’impact pour accomplir leur mission.

Selon plusieurs sources, dont le réseau NBC Sports et le quotidien «Ottawa Sun», le directeur général Chuck Fletcher a tenté de faire l’acquisition de l’attaquant Jeff Carter, des Kings de Los Angeles.

Seul problème, c’est que l’ancien porte-couleurs semble récalcitrant à être échangé et il a été rapporté au cours des deux dernières années qu’il préférerait prendre sa retraite que de se joindre à une organisation pour laquelle il ne veut pas jouer.

«Je ne veux pas partir de Los Angeles. Je vais vous le dire tout de suite», a-t-il déclaré à NBC Sports avant la confrontation face à son ancienne équipe, samedi.

«Mais j’ai adoré jouer à Philadelphie.»

Après la présente saison, il restera deux années au contrat de 11 ans et 58 millions $ qu’avait paraphé Carter avec les Flyers en novembre 2010. Moins d’un an plus tard, il avait été échangé aux Blue Jackets de Columbus, qui se sont départis de lui à leur tour en février de l’année suivante.

À 35 ans, Carter est en voie de conclure l’une de ses pires saisons à vie avec 14 buts et 23 points en 50 rencontres. Les Kings sont en voie de rater les éliminatoires pour une deuxième année consécutive et pourraient procéder à une vente de feu pour se départir de plusieurs vétérans.

Choix de premier tour des Flyers au repêchage de 2003 (11e au total), Carter a gagné deux coupes Stanley avec les Kings en 2012 et en 2014.

Son salaire comptera pour 5,272 M$ sous le plafond salarial d'une équipe jusqu’à la fin du pacte, en juillet 2022.