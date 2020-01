Quand une mauvaise expérience devient un modus operandi

Je voudrais vous faire certains commentaires sur la lettre portant le titre « Chat échaudé craint l’eau froide » parue ce matin et signée par un homme qui a préféré garder l’anonymat. Après avoir vécu une expérience de vie de couple avec une femme beaucoup plus jeune que lui, laquelle s’était mal terminée, il se faisait la promesse de ne choisir désormais que des femmes de son âge. D’autant plus que sa santé et son état physique déclinant, il se sentait perdre son pouvoir d’attraction. Et voilà qu’après une aventure d’un soir, de nouveau avec une femme plus jeune, il était tenté de trahir la promesse qu’il s’était faite, et sollicitait votre avis avant d’aller de l’avant.

Je crois que oui, monsieur devrait être plus prudent dans le choix de ses conquêtes féminines. Il aurait intérêt à prendre son temps et à bien analyser la personne avant de s’engager avec elle. Mais je ne pense pas que ce fut une bonne idée de votre part de l’accuser de vouloir encore une fois jouer avec le feu, ce qui selon vous risquerait de répéter un pattern qui ne lui est pas favorable.

Je pense que chaque personne a le droit d’avoir ses préférences personnelles en matière de relation amoureuse, et que les expériences du passé sont justement là pour lui permettre de bâtir sa maturité pour mieux agir dans son présent et son avenir. Elles ne doivent en aucun cas servir à l’empêcher de rester lui-même. Comme n’importe quelle autre personne, il a le droit d’espérer que la prochaine relation sera meilleure que la précédente, sans se renier lui-même.

Anonyme

Désolée, mais je ne partage pas du tout votre point de vue. Pour que les mauvaises expériences passées servent à quelque chose, il faut s’en servir à bon escient, et certainement pas en les répétant. Car voyez-vous, quand on répète une erreur, on ne peut s’attendre qu’au même résultat.

Après s’être rendu compte qu’ayant dépassé la soixantaine et étant affublé de certaines limitations physiques qui diminuaient son pouvoir d’attraction sur les jeunes femmes, en plus que le rôle d’infirmière ne leur plaisait pas, il avait consciemment décidé de s’abstenir à l’avenir de les fréquenter pour ne plus souffrir. Comme il est sur le point de rompre sa promesse, il est de mon devoir de lui faire savoir qu’au bout du chemin qu’il veut emprunter, il y a une souffrance annoncée.