Shannon: un camion incendie dans le fossé

Un camion incendie de la municipalité de Shannon s'est retrouvé dans une fâcheuse position lundi après-midi.



Cinq pompiers se trouvaient à bord du véhicule lorsque celui-ci a fait une sortie de route sur le chemin Wexford.



L'accident s'est produit quelques minutes après 14h.

Photo courtoisie

L'embardée a fait un blessé mineur. Aucune vie n'est menacée.



On ignore la cause exacte pour laquelle le camion a terminé sa course dans le fossé.



Il n'a pas été possible de savoir si le camion répondait alors à un appel d'urgence.



Le montant des dommages reste à déterminer.