Un écrasement mortel d'hélicoptère en novembre 2018 possiblement dû à la météo

Un pilote d'hélicoptère en formation qui s'était écrasé aux commandes de son appareil dans les Laurentides, en novembre 2018, a probablement été surpris par les conditions météorologiques, a conclu le Bureau de la sécurité des transports (BST) dans son rapport d'enquête publié lundi.

Le 19 novembre 2018, Dominique Trottier, un élève-pilote propriétaire d'un Eurocopter EC120B Colibri, s'était envolé de Rouyn-Noranda et devait se rendre à Mirabel, en matinée. L'appareil s'est toutefois écrasé à Ivry-sur-le-Lac, à quelques kilomètres à l'ouest de Sainte-Agathe-des-Monts.

L'instructeur du pilote, qui suivait son élève à distance en l'appelant sur son cellulaire et l'attendait à Mirabel, a alerté les autorités lorsqu'il a constaté que l'appareil ne s'était pas posé comme prévu vers 13 h et qu'il n'était plus capable de contacter M. Trottier.

Selon le BST, il est probable que l'apprenti pilote se soit retrouvé confronté à de la bruine verglaçante en arrivant dans les environs de Sainte-Agathe-des-Monts. Son tracé de vol démontre qu'il a diminué son altitude rapidement, possiblement en vue de conserver ses repères visuels.

«La collision de l’hélicoptère avec les arbres à la suite de la descente rapide a entraîné un impact violent avec le relief», a poursuivi le BST.

L'organisme fédéral remet en question la décision de permettre à l'apprenti pilote de voler. «Le vol en solo a été autorisé malgré les conditions météorologiques inférieures aux minimums stipulés dans le programme d’entraînement en vol et la possibilité de bruine verglaçante», a souligné le BST.

Après l'écrasement, la Sûreté du Québec et les Forces armées canadiennes avaient été mises à contribution pour retrouver la carcasse de l'hélicoptère, finalement repérée le lendemain. La balise de détresse de l'hélicoptère, bien qu'en état de fonctionnement, était désactivée, a souligné le BST. Les enquêteurs n'ont pas été en mesure d'expliquer pourquoi.