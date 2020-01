Une nomination inattendue pour Anthony Duclair

Dans moins d’une semaine, l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Anthony Duclair participera à son tout premier match des étoiles, lui qui connait présentement les meilleurs moments de sa jeune carrière.

«C'est un immense honneur pour moi de représenter cette organisation et ma famille à St. Louis, a-t-il mentionné au site web des «Sens», lundi.

«C’est quelque chose dont je ne m'attendais certainement pas au début de la saison. Ma priorité est d'être de la formation chaque match et je tente de produire le plus souvent possible afin d'aider l'équipe à remporter la victoire.»

Si les Sénateurs ne font pas très bonne figure au classement de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey, Duclair peut toutefois se consoler avec ses performances offensives.

Avec 33 points en 47 rencontres, le Québécois se dirige vers la meilleure récolte de sa carrière et il a déjà battu sa marque personnelle pour les buts avec 21. Très humble, l’athlète de 24 ans croit qu’il a profité des opportunités qui lui ont été présentées.

«Lorsque l'occasion de jouer possiblement le rôle le plus important de ma carrière s'est présentée à moi, évoluer avec quelques-uns des meilleurs joueurs de l'équipe, j'ai essayé d'en profiter au maximum, mais je ne tiens rien pour acquis», confie-t-il.

Famille et plaisir

Qui dit match des étoiles, dit également jours de congé supplémentaires. Le natif de Pointe-Claire en profitera pour passer du temps avec sa famille. D’ailleurs, la mère de Duclair accompagnera son fils au Missouri lors du week-end des étoiles.

«Je suis heureux de rentrer à la maison en premier et de passer quelques jours avec ma famille. J'attends cette pause avec impatience, a-t-il dit. Dans le passé, je partais en voyage ou en vacances, mais cette année, je suis simplement ravi de rentrer chez moi et peut-être faire quelques séances d'entraînement.»

Lors du concours d’habiletés, l’ailier gauche croit pouvoir rivaliser pour le titre du joueur le plus rapide, même s’il sait que la compétition sera forte.

«Je pense que je peux bien faire dans cette épreuve, mais difficile de dire si je peux me comparer à des gars comme Connor McDavid et Nathan MacKinnon, mais ce sera certainement amusant.»