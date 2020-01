HOUDE, Brigitte



Au département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 janvier 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Brigitte Houde, fille de madame Noëlla Lemieux et de feu monsieur Jean-Marc Houde. Native de Laurierville, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule mercredi 22 janvier 2020, de 16 h 30 à 21 h,de 9 h 30 à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Laurierville à une date ultérieure. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil sa soeur Martine Houde (Jean-Claude Poulin), son frère Jean-Yves Houde; son partenaire de vie Gilles Duchesne, ses oncles et tantes : Joseph-Louis Houde, Céline Houde, Gérard Houde (Margot Gagnon), Alfred Houde (prêtre), Mance Lemieux (Claude Jacques), Philippe Lemieux, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tous les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant Jésus de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.org.Des formulaires seront disponibles sur place.