BÉLANGER, Rosée



À l'hôpital de La Malbaie, le 14 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Rosée Bélanger, fille de feu M. Ernest Bélanger et de feu dame Rita Harvey et conjointe de M Jean-Marc Turcotte. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaievendredi le 24 janvier 2020, de 15h30 à 18h30et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Marc Turcotte, ses enfants: Danny, Nancy (Marc Lavoie), Susie (Jean-Nicolas Pilote) et Carl; ses petits-enfants: Vanessa, Joanie, Antony, Francis, Ian, Alex, Alycia, Alyson, Raphaël, Marc-Olivier et Christopher; ses arrière-petits-enfants: Tyler, Jayke, Lily-Rose; les enfants de son conjoint: Éric (Nancy Tessier) et Annie (Denis Audet); ses frères et sœurs: Agathe (Sylvain Morin), feu Carole (Jean-Claude Caron), feu Nicole (Louis Fillion), Monique (Julien Tremblay), Chantal (feu Pierre Crépeault), Annie (Michel Tremblay) et Ghislain (Jeanne-Marie Gallant); ainsi que beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Mains de l'Espoir de Charlevoix, formulaires disponibles au salon ou en ligne au: www.mainsdelespoir.org/fondation. La direction a été confiée auxCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaie G5A 1H4