FORTIN, Georges-Émile



À l'unité de soins palliatifs de Robert Giffard, le 16 janvier 2020, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédé M. Georges-Émile Fortin, époux de feu dame Floriane Rousseau. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Yves (Cécile Duval), Rodrigue (Suzanne Simard), Marlène (Pierre Savard) et Marc (Dyane Benoit) ; ses petits-enfants : Frédéric, Geneviève, David, Mathias et Marc-Olivier ; ses arrière-petits-enfants : Olivier, Isaac, Charlie, Élizabeth et William ; ses belles-sœurs : feu Charles-Aimé Fortin (Thérèse Boutet), feu Jean-Paul Fortin (feu Lucienne Bergeron), feu Marc-Aurèle Fortin (Fernande Althot), feu Jean-René (feu Yvonne Daigle), feu André-Albert Fortin (Louisette Savard), feu Gilberte Rousseau (feu Roger Villeneuve), feu Raynald Rousseau (Louise Carrier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du 5ième étage de l'Hôpital St-François D'Assise et ceux de l'unité de soins palliatifs de Robert Giffard pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666