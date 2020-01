Bryan Adams trois soirs au Québec en août

En plein cœur de l'été, Bryan Adams offrira trois spectacles dans trois villes du Québec, en seulement cinq jours.

Le célèbre rockeur canadien est d'abord attendu pour la toute première fois à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 août. Puis, il se rendra à Laval, où il montera sur la scène de la Place Bell le 18 août. Le lendemain, il complétera son périple en sol québécois avec un concert à l'Amphithéâtre Cogego situé à Trois-Rivières.

Chaque fois, il en profitera pour interpréter des chansons de son 14e album studio, Shine a Light, lancé il y a tout près d'un an. Il livrera également certains de ses plus grands succès. La liste de ses chansons bien connues est longue; elle comprend, entre autres, les indémodables Summer of '69 et (Everything I Do) I Do It For You.

Les billets pour les trois visites de Bryan Adams seront disponibles dès ce vendredi, à compter de midi. Pour en réserver, il faudra se rendre aux adresses montgolfieres.com, evenko.ca ou placebell.ca.

Bryan Adams a un horaire de scène costaud pour les prochains mois. En plus de sa tournée personnelle, il réchauffera la salle pour le groupe Bon Jovi dans de nombreuses villes américaines en juin et juillet.