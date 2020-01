Dallaire est victime du «narcissisme» du maire, selon Rousseau

Le promoteur Michel Dallaire, dont le projet Le Phare est compromis dans sa forme actuelle, est victime de la «vision narcissique» du maire Régis Labeaume, estime le conseiller Jean Rousseau.

Mardi, dans nos pages, le président du Groupe Dallaire a affirmé qu’un projet immobilier verrait assurément le jour sur son terrain du boulevard Laurier, à la tête des ponts, mais il n’a pas caché que les plans du complexe Le Phare devront probablement être revus.

L’homme d’affaires attend les plans finaux de la Ville de Québec pour le pôle d’échanges du réseau de transport structurant, qui devait être aménagé à l’origine sous une tour de 65 étages. Le lieu du pôle d’échanges n’est plus définitif et divers scénarios sont à l’étude.

«Pour le pôle lui-même, enfin on va avoir une discussion dans le sens du monde en fonction des priorités du projet, en fonction aussi d’un tracé plus rectiligne et moins coûteux [...] Mais si je me mets dans la peau de Michel Dallaire, c’est une très mauvaise chose», a réagi le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, mardi.

«Labeaume a convaincu Dallaire»

«Le maire a une vision narcissique ; ça lui prenait une tour à Québec et il a tout fait pour en avoir une. Le maire a convaincu Michel Dallaire d’y aller avec un projet de 65 étages, il a aplani tous les problèmes en termes de règlements, il a passé outre les décisions des citoyens, mais là, ce qu’on se rend compte, c’est qu’on a fragilisé le promoteur », a-t-il déploré. «C’est extrêmement triste.»

Le maire n’a pas voulu répondre à nos questions au sujet du Phare, mardi.