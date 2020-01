GUIMOND, Jeannine Paré



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 15 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeannine Paré, épouse de M. Martin Guimond. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Michel (Martine Plante) et Nicole (Raymond Tanguay); ses petits-enfants: Nathaly Vermette, Line Guimond (Philippe Turcotte), July Vermette (Donald Grenier) et Lucie Guimond (Denis-Patrick Bélanger); ses arrière-petits-enfants: Alexis Maheux, Benjamin et Jacob Turcotte, Ludovik et Rafael Grenier, Jolyane et Josh Bélanger; ses belles-sœurs: Pauline Pérusse (feu Alexandre Paré), Lucille St-Gelais (feu René Paré) et Margo Guimond (feu Claude Miller); ses filleuls: Albert Tremblay (Johanne) et Mario Guimond (Thérèse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant Soleil, 450, avenue St-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec, QC G2E 6H5 www.operationenfantsoleil.ca