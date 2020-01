Fini les bouteilles d'eau au Cégep Garneau

Les bouteilles d’eau de plastique à usage unique sont maintenant bannies sur le campus du Cégep Garneau. Désormais, les étudiants pourront remplir leurs bouteilles réutilisables dans des stations de distribution.

Une station de distribution, baptisée l'Îlot, est installée dans la cafétéria du pavillon A. Des fontaines d’eau adaptées au remplissage des bouteilles réutilisables ont également été installées un peu partout dans les bâtiments du cégep afin d’accommoder tous les étudiants qui souhaitent faire le plein de leur contenant.

Cette nouveauté a lieu dans le cadre de l’opération EAU, qui ne vise pas uniquement l’élimination des bouteilles de plastique à usage unique, mais aussi la promotion de la consommation d’eau, un choix plus santé.

La vente de bouteilles d’eau est terminée depuis décembre dernier.

«Au cours des prochains mois, nous poursuivrons nos travaux dans d’autres pavillons afin de rendre l’eau de nos fontaines le plus accessible possible à l’ensemble de la communauté», indique Patricia Poirier, directrice générale du cégep.

Les jus et boissons gazeuses aussi

À long terme, l’institution souhaite donc éliminer définitivement tous les contenants de plastique à usage unique (ce qui inclut les boissons gazeuses et les jus). Un second îlot et de nouvelles fontaines seront installés d’ici l’été prochain et toutes les fontaines déjà en place seront actualisées pour le remplissage des contenants réutilisables.

«Enfin, cette opération EAU permettra aux étudiants, aux enseignants et à tous les membres du personnel d’avoir facilement et gratuitement accès à cette ressource essentielle et fondamentale qu’est l’eau», s’enchante William Boivin, étudiant et responsable des affaires internationales et environnementales à l’association étudiante du Cégep Garneau.

Il précise que ces installations étaient réclamées par l’association depuis maintenant trois ans.

Les étudiants auront également accès à des verres de plastique réutilisables et ils pourront avoir accès à de l’eau gazéifiée pour la somme de 1$.

L’actualisation des fontaines déjà présentes sur le campus représente un budget avoisinant les 30 000$. L’ajout des îlots et des nouvelles fontaines représente une facture d’environ 45 000$.

Selon Francis Viens, directeur général de Coopsco, ce sont 25 000 bouteilles qui seront éliminées annuellement sur le campus.

Le Cégep de Sainte-Foy ainsi que l’Université Laval ont eux aussi éliminé les bouteilles d’eau en plastique à usage unique en 2019.