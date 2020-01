Installer un gestionnaire de mots de passe pour protéger ses données

Installer un gestionnaire de mots de passe devrait être primordial pour protéger sa vie privée, selon le magazine Protégez-vous qui s’est penché sur la sécurisation des données.

«Encore aujourd’hui, plus de 80 % des cas de piratage informatique seraient causés par l’utilisation de mots de passe peu sécuritaires, a indiqué par voie de communiqué le journaliste responsable des contenus Argent, Rémi Leroux. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe devrait donc être votre première résolution pour 2020.»

Le dossier suite une année 2019 émaillée par les différents scandales de fuites de données, comme chez Desjardins, Capitale One ou Industrielle Alliance, au point où de plus en plus de Québécois sont préoccupés par ces fuites, dont le quart ont déjà été victime d’une fraude financière.

Il est donc essentiel de commencer à surveiller votre identité et vos actifs, selon le magazine. «Même si vous adhérez à un programme comme celui d’Equifax ou de TransUnion, prenez le temps de suivre vos affaires chaque mois, à commencer par vos états de compte et la gestion de vos mots de passe», a expliqué le journaliste responsable des contenus Techno, Frédéric Perron.

«Protégez-vous» met aussi en garde les assistants virtuels, comme l’Assistant google, Alexa d’Amazon ou Siri d’Apple, qui peuvent avoir des répercussions sur la vie privée de leur possesseur.

Ces appareils traquent vos mouvements et conversations afin de mieux remplir leur tâche, sans pour autant savoir ce que vont les fabricants et éditeurs de logiciels tiers des données enregistrées.