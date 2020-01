Après la neige, le froid, la pluie, votre compte de votre carte de crédit, que diriez-vous d’un petit câlin pour vous remonter le moral ?

Aujourd’hui, 21 janvier, c’est la Journée internationale des câlins, mouvement qui a pris naissance tout d’abord aux É.-U. en 1986 et qui s’est propagé par la suite ailleurs dans le monde. Le principe est simple : encourager les personnes d’une même famille ou les amis à se prendre dans les bras quelques secondes, en marque de tendresse. Cette manifestation d’affection serait bonne pour la santé et le moral, mais attention de ne pas aller trop loin ! Pour les intéressés, Bonhomme Carnaval sera à l’angle de l’avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque, ce matin dès 8 h, pour saluer les carnavaleux et leur faire des « colleux ». Bonne journée !

Bourses d’excellence Gaston-J.-Beaudoin

Photo courtoisie

Six étudiants du Cégep de Sainte-Foy, inscrits dans les programmes de sciences et de musique, ont reçu récemment une bourse d’excellence de 350 $ de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy et du Fonds Gaston-J.-Beaudoin. Professeur de chimie au Cégep de Sainte-Foy pendant 26 ans, Gaston J.-Beaudoin léguait, à son décès en 1994, un montant de 100 000 $ à la Fondation du Cégep de Sainte-Foy, afin qu’on remette chaque année des bourses aux étudiants qui se sont distingués par leurs résultats scolaires dans les programmes de sciences et de musique. Sur la photo, les boursiers Justin Gagnon (Sciences de la nature), Étienne Turcotte (Sciences de la nature et langues, cultures et mondes), Marie De la Sablonnière (Sciences, lettres et arts), Bénédicte Gagnon (Musique), Laurent Porter (Musique et sciences humaines) et Jeanne Fontaine (Musique et sciences de la nature) sont accompagnés par Stéphane Beaudoin, fils de Gaston J.-Beaudoin, Sonia Lefrançois, directrice de la Fondation, et Jasmine Gauthier, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy.

Don de Charlesbourg Toyota

Photo courtoisie

Associé au Club des petits déjeuners du Québec depuis 2016, Charlesbourg Toyota lui a remis récemment une somme de 10 648,32 $, un don majeur permettant de contribuer à nourrir chaque matin près de 1000 enfants de la région de la capitale nationale. Ces fonds ont été amassés grâce à un montant remis pour chaque véhicule vendu par la concession au cours de l’année 2019, en plus des dons spontanés des clients et des employés. Sur la photo de gauche à droite : Aryann-Sarah Veilleux, conseillère principale au développement, Club des petits déjeuners, Marc-André Tardif, vice-président de Charlesbourg Toyota, Aline Gingras, directrice générale de Charlesbourg Toyota, accompagnés de deux membres de leur équipe des ventes : Nicolas Jobin, directeur du service, et Yves Bonenfant, directeur des ventes.

Un instrument haut de gamme

Photo courtoisie

Le Conservatoire de musique de Rimouski et la collectivité rimouskoise pourront bénéficier, en 2020, d’un piano de concert de marque Steinway. Cette importante acquisition faite par la Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec permettra de doter le Conservatoire et la région d’un instrument de très haut niveau dont pourront bénéficier les talents actuels et futurs du Conservatoire, mais également les prestigieux interprètes invités, de même que plusieurs organismes et événements culturels du Bas-Saint-Laurent. Le piano de marque Steinway (photo), d’une valeur de 230 000 $ et reconnu pour sa sonorité raffinée, sera soigneusement choisi à New York cette semaine. Les Caisses Desjardins de Rimouski et celle de Neigette et Mitis-Ouest (125 000 $), la Ville de Rimouski (50 000 $), la Congrégation religieuse des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire ainsi que Jack Herbert et d’autres donateurs particuliers sont au cœur de cette démarche financière multi-partenariale.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jack Nicklaus (photo), golfeur professionnel, six fois gagnant du Tournoi des Maîtres et quatre fois du US Open, 80 ans... Philippe P. Bolduc, président de la sandwicherie Phil Smoked Meat du 461, Saint-Joseph Est à Québec, 49 ans... Emily Bégin, chanteuse (Star Académie 2003), 38 ans... Emma Bunton, ex-membre des Spice Girls, 44 ans... Geena Davis, actrice américaine, 64 ans... Jean-Louis Duplessis, ex-président de Lallier Sainte-Foy, 76 ans... Placido Domingo, chanteur d’opéra (ténor) et chef d’orchestre, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 janvier 2019. Marcel Azzola (photo), 91 ans, accordéoniste français qui a accompagné les plus grands noms de la chanson comme Jacques Brel, Barbara ou Édith Piaf... 2018. Louis Berlinguet, 91 ans, docteur en biochimie, natif de Trois-Rivières... 2017. Victor Prus, 99 ans, architecte québécois d’origine polonaise qui a dessiné le Grand Théâtre de Québec... 2016. José Mathieu, 76 ans, ancien journaliste de CHRC de 1961 à 1980... 2010. Jacques Martin, 88 ans, dessinateur de bandes dessinées français... 2009. Charles H. Schneer, 88 ans, producteur américain de films... 2002. Peggy Lee, 81 ans, chanteuse et actrice... 1998. Jack Lord, 77 ans, le capitaine Steve McGarrett de Hawaï 5-0... 1997. Le « colonel » Tom Parker, 87 ans, imprésario et gérant d’Elvis Presley... 1996. René Jalbert, 74 ans, le sergent d’armes de l’Assemblée nationale.