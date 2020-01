Marcell Ozuna se joint aux Braves

Les Braves d’Atlanta ont offert un contrat d’un an et de 18 millions $ au voltigeur et joueur autonome Marcell Ozuna, mardi.

Le Dominicain rejoint une troisième équipe en carrière après des passages de deux saisons chez les Cardinals de St. Louis et de cinq avec les Marlins de Miami. C’est avec l’équipe floridienne que l’athlète de 29 ans a connu ses meilleurs moments, obtenant un Gant d’or, un Bâton d’argent ainsi que deux participations au match des étoiles.

L’an dernier au Missouri, le frappeur droitier a produit 89 points en plus de cogner 29 longues balles. Il a aussi maintenu une moyenne au bâton de ,241.

Ozuna se joint à une équipe qui connait beaucoup de succès lors des dernières années. En effet, les Braves ont terminé au premier rang dans l’Est de la Ligue nationale lors des deux dernières campagnes.