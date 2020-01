«Pour toujours, plus un jour» : nouvelle série jeunesse

Les fidèles du défunt «Chalet» seront ravis de plonger dans «Pour toujours, plus un jour», nouvelle série mitonnée dans le même esprit et aussi réconfortante, par la même équipe que la série jeunesse presque culte de VRAK.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Chuck (Pier-Luc Funk) et Delphine (Catherine Brunet) ont la mi-vingtaine, sont brillants et allumés, s’aiment comme des fous et... profitent pleinement de chaque seconde, car Chuck, atteint depuis l’enfance d’une maladie rare, vient d’apprendre qu’il n’en a probablement plus pour très longtemps à vivre. Environ un an, peut-être, un peu davantage s’il est chanceux.

«Pour toujours, plus un jour», c’est le suffixe que Chuck et Delphine joignent à leurs «je t’aime» pour se signifier qu’ils seront unis pour la vie. Et la vie, pour leur couple, pourrait avoir une date d’expiration très rapprochée.

Au lieu de broyer du noir, les tourtereaux – lui est propriétaire d’une compagnie d’extermination, elle est artiste visuelle – décident de vivre à 100 milles à l’heure le temps qu’il leur reste à passer ensemble, de faire tout ce qu’ils désirent, sans songer aux conséquences.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

S’époumoner au karaoké sur J’irai où tu iras, de Céline Dion, en plein après-midi de semaine, dans un bar de quartier à peu près vide? Pourquoi pas, quand nos jours sont comptés. Le fameux «moment présent», prôné par Eckhart Tolle, Chuck et Delphine le cueillent avec l’énergie de leur vingtaine.

D’ailleurs, le projet «Pour toujours, plus un jour» a failli s’intituler, de manière ironique, «YOLO» (acronyme de «You Only Live Once»), expression consacrée signifiant «on ne vit qu’une fois».

Bien sûr, nos Roméo et Juliette de 2020 devront annoncer la fatalité à leurs proches, mais le ton de «Pour toujours, plus un jour», comédie dramatique finement écrite, avec beaucoup de sensibilité, entre autres par Guillaume Girard, demeure léger. Parmi les personnages secondaires intéressants de «Pour toujours, plus un jour», on s’amusera de l’insouciance de Benjamin (Rémi Goulet), alias Benji, le frère immature de Chuck, qui en fait voir de toutes les couleurs à leur mère, Karine (Isabelle Brouillette).

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Vincent Graton, Marie-Chantal Perron, Vincent Leclerc, Steve Laplante et Léa Roy sont également de la distribution de cet univers mis en images par la réalisatrice Marie-Claude Blouin et la productrice Vicky Bounadère, de «Passez Go», principales âmes derrière «Le chalet».

Crave en français

À compter du mardi 28 janvier, les téléspectateurs retrouveront Chuck et Delphine sur le volet francophone de Crave, lancé officiellement mardi. Les deux premiers épisodes (de 30 minutes) de la première saison seront déposés ensemble, puis les 12 tranches suivantes seront mises en ligne à raison d’une par semaine. Une diffusion est ensuite prévue à VRAK.

Ce qui signifie que Crave, le service de diffusion en continu de Bell Média, concurrente de Netflix, Disney +, Apple TV+, Club illico, Tou.tv Extra et autres plateformes qui ne cessent de se multiplier, élargit son offre en proposant désormais plus de 6000 heures de contenu en français.

Productions originales québécoises, catalogue de HBO et de Showtime, et, plus tard en 2020, répertoire de HBO Max: les mordus du petit écran auront plusieurs offres à se mettre sous la dent, selon le forfait choisi (9,99 $ ou 19,98 $, ce dernier donnant aussi accès à la programmation de Super Écran, au crave.ca).

Déjà 250 titres dans la langue de Molière y sont disponibles et, seulement cette année, on nous promet l’arrivée d’une trentaine de créations d’ici. «Mirage», le suspense international réalisé par Louis Choquette mettant en vedette Marie-Josée Croze, «Sortez-moi de moi», nouvelle série de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, «Le campus», nouvelle œuvre d’Anne Boyer et Michel d’Astous suivant un groupe d’étudiants universitaires, «Edgar», l’histoire d’un enquêteur à la personnalité hors de l’ordinaire fignolée par Zone 3, et la série documentaire «Le dernier vol de Raymond Boulanger» traçant le portrait de l’ex-pilote québécois des cartels colombiens, figurent parmi les nouveautés à venir à surveiller.

Du baluchon de HBO, on a pigé 70 gros canons («Le trône de fer», «Westworld», «True Detective». D’autres acquisitions («Star Trek : Picard», «Canada’s Drag Race : que la meilleure gagne»), de même que les rendez-vous déjà connus des chaînes de Bell Média («Les naufragés de l’amour», «Mais pourquoi?», «Clash», etc) seront aussi de l’éventail de Crave.