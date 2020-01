Poussière dans Limoilou: aucun lien de causalité ni de dommage, plaide Arrimage Québec

L’Administration portuaire n’admet aucun lien de causalité entre la poussière dans Limoilou et les activités portuaires, et aucun dommage aux résidents.

C’est ce qu’a lancé d’emblée l’avocat Sylvain Chouinard au juge chargé de trancher le recours collectif sur la problématique de poussière dans Limoilou. Les défendeurs ont reconnu « un événement, en octobre 2012, et nous avons payé pour », a dit Me Chouinard.

Le 26 octobre 2012, de la poussière rouge avait recouvert Limoilou lors d’opérations de manutention au port de Québec. Pour ce premier recours collectif, l’Administration portuaire de Québec avait consenti à un dédommagement de 200 $ par résident.

Une somme de 90 M$ est cette fois exigée par les demandeurs Véronique Lalande et son conjoint, soit un montant de 750 $ ou 1000 $ par année pour quelque 13 000 résidents de deux zones de Limoilou et Vanier entre 2012 et 2019.

Fausses inquiétudes

Selon un expert d’Arrimage Québec, un maximum de 2,8 % des poussières peut potentiellement provenir des opérations. Les « demandeurs vivent dans un milieu urbain industrialisé, ce qui amène des désagréments », a plaidé l’avocat.

De plus, Me Chouinard a soutenu que seul un petit nombre de résidents a fait part d’inquiétudes pour la santé liées à ces poussières, et ces manifestations d’inquiétude n’étaient « pas objectives », selon Me Chouinard. Il parle plutôt de « témoignages dirigés par l’information reçue de Mme Lalande dans les médias et le documentaire Bras de fer ».

Nouveau déversement au port

D’autre part, un nouvel épisode de déversement d’oxyde de fer a été recensé chez Arrimage Québec dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier. Les autorités ont été informées et Urgence-Environnement s’est rendue sur place lors de l’incident.

Bien que l’épisode ne peut être mis en preuve dans le cadre du recours collectif, Mme Lalande croit que cet événement est une preuve supplémentaire de ce qui se passe. « En continu, ça se produit, l’incident du 19 décembre, pour moi, bien, c’est le dernier d’une longue suite triste », dit-elle.

Arrimage Québec poursuit ses plaidoiries mercredi. Lundi, lors de son argumentaire, la partie demanderesse a indiqué que 23 000 résidents de Saint-Roch et Saint-Sauveur étaient exclus du recours parce qu’ils ne remplissaient pas les critères de jurisprudence. Ce retrait a fait baisser le montant du recours collectif, s’il était accepté ainsi par le juge, de 150 M$ à 90 M$.