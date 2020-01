Près d’un détenu sur trois est autochtone au Canada, un record

Près d’un détenu sur trois au Canada est amérindien, inuit ou métis, alors que les autochtones ne représentent que 5% de la population du pays, a déploré mardi un enquêteur gouvernemental indépendant.

« L’indigénisation de la population carcérale du Canada n’est rien de moins qu’une parodie nationale », a dénoncé l’enquêteur correctionnel du Canada, un officiel veillant au respect des droits des détenus dans les prisons fédérales, en publiant ces chiffres.

« Je signale que la proportion d’autochtones derrière les barreaux dépasse maintenant les 30% » de la population carcérale totale, a-t-il dit.

C’était 25% il y a quatre ans, a-t-il expliqué en rappelant que son bureau avait alors souligné que « les efforts visant à réduire la surreprésentation ne fonctionnaient pas ».

En fait, les prisons fédérales, où sont purgées au Canada les peines pour les crimes les plus graves, comptent aujourd’hui 1265 autochtones de plus qu’il y a dix ans. Cela représente une augmentation de 43%, alors que la population carcérale non autochtone a diminué de 14% sur la même période.

Selon l’enquêteur, les chiffres sont « encore plus troublants pour les femmes autochtones », qui représentent maintenant 42% de la population carcérale féminine au Canada.

« Les services correctionnels fédéraux semblent imperméables au changement et insensibles aux besoins, aux antécédents et aux réalités sociales à l’origine des taux élevés de délinquance autochtone », déplore M. Zinger.

Comme l’ont fait auparavant deux grandes enquêtes nationales sur les autochtones, ainsi qu’une commission parlementaire, il recommande notamment que les ressources et la responsabilité en matière de soins, de garde et de surveillance des délinquants autochtones soient transférées aux communautés autochtones.

Il propose également la nomination d’un « commissaire adjoint responsable des services correctionnels pour les autochtones », ainsi qu’un plus grand accès à des programmes correctionnels adaptés du point de vue culturel.