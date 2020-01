Programme de parrainage: «on ne pourra jamais accepter tous les réfugiés de la terre au Québec», dit François Legault

Le premier ministre François Legault n’a pas l’intention de rehausser le nombre de réfugiés qu’accueille la province par le biais de son programme de parrainage malgré une demande telle que des aspirants parrains ont fait la file toute la fin de semaine pour pouvoir déposer leurs dossiers.

Selon lui, le Québec fait face à deux problèmes concernant l’intégration de ces immigrants. D’abord, la moitié d’entre eux ne parlent pas français à leur arrivée au Québec, puis leur taux de chômage est deux fois plus élevé que celui du reste de la population, a expliqué François Legault.

«On pense qu’il y a un défi d’intégration. [...] On veut offrir plus de cours de français, on veut mieux intégrer, mais on ne pourra jamais accepter tous les réfugiés de la planète», a-t-il déclaré lors de son premier point de presse de l’année à l’Assemblée nationale, mardi.

François Legault a également blâmé l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard pour les ratées rencontré lors de la réception des dossiers pour le programme de parrainage collectif, lundi.

«Ce que [le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette] a fait, c’est qu’il a reconduit la méthode des libéraux, mais on va changer ça, comme on est en train de changer la plupart des programmes des libéraux qui ne fonctionnaient pas», a-t-il affirmé.

Après avoir été interrompu pendant un an et demi, le programme de parrainage collectif de réfugiés a été rouvert dans la cohue lundi. Pour être certains que leur demande soit traitée par les fonctionnaires, des aspirants parrains ont dormi toute la fin de semaine dans les bureaux du ministère québécois de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) à Montréal.

Une formule du «premier arrivé, premier servi» avait été retenue. Seules les 750 premières demandes vont donc être traitées, dont seulement 100 provenant de particuliers.

Par ailleurs, le MIFI exigeait que les dossiers soient remis en main propre par des «messagers» et non pas par les potentiels parrains, un service dont le coût peut s’élever entre 500 et 1000 $, selon plusieurs témoins rencontrés sur place durant la fin de semaine.

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a ouvert une enquête à propos de potentiels pots-de-vin versés à des messagers chargés du dépôt des candidatures, a d’ailleurs confirmé le ministre Simon Jolin-Barrette, mardi.

«On prend les dénonciations très au sérieux et le MIFI fait enquête et va contacter les gens. [...] S’il y a eu des gestes illégaux, le ministère va prendre les approches nécessaires», a-t-il précisé.

S’il admet qu’«il n’existe pas de solution parfaite», Simon Jolin-Barrette assure que son ministère travaille à trouver une alternative au mode actuel du dépôt des candidatures pour le programme de parrainage collectif. Il a d’ailleurs réitéré que le système des messagers ne serait pas reconduit.