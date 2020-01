Réserve faunique des Laurentides: les Hurons-Wendat dénonce un manque de respect

Les Hurons-Wendat dénonce un manque de respect concernant les célébrations du 125e anniversaire de la Réserve faunique des Laurentides.

La Nation est choquée de voir qu’on évacue totalement son histoire.

En 1895, le gouvernement du Québec signait un décret pour la création du parc des Laurentides. Pour souligner les 125 ans, la direction de la réserve a décidé d’organiser plusieurs activités. Les Hurons-Wendat ont ainsi réagi à cette annonce.

«La Nation huronne-wendat ne laissera personne, incluant la SEPAQ, transformer unilatéralement la vérité», ont-ils fait savoir par communiqué.

La réserve faunique des Laurentides fait intégralement partie du Nionwentsïo, le territoire traditionnel de la Nation huronne-wendat.

Un dur coup

Selon eux, la création sans consultation du parc des Laurentides en 1895 leur a porté un dur coup. Pendant de longues décennies, les Hurons-Wendat ont été considérés comme des «braconniers» et des hors la loi sur leur propre territoire. Malgré tout, les Hurons-Wendat ont toujours continué d’occuper leur territoire ancestral.

«Menottés, les Hurons-Wendat ont été arrêtés, mis à l’amende et emprisonnés pour avoir pratiqué leurs activités traditionnelles et avoir voulu nourrir leurs familles. Nos campements ont été saccagés et brûlés par les gardes-chasses et autres agents provinciaux», rappelle le chef familial René W. Picard.

«Les Hurons-Wendat sont plus que jamais déterminés à défendre et protéger l’entièreté de leur territoire», a souligné Grand Chef Konrad Sioui.

La Nation huronne-wendat travaille notamment sur un ouvrage historique qui mettra en évidence les faits entourant la création du Parc des Laurentides.