Trois millions pour assassiner Trump: un sénateur iranien appelle au meurtre du président américain en pleine assemblée

J’ai hésité avant de relayer cette nouvelle en raison de son caractère sensationnaliste. Je me suis ravisé en me disant que certains d’entre vous ignorent peut-être la fréquence de ce genre de menaces.

Cette fois, la prime est offerte par le sénateur iranien Ahmad Hamzeh. Ce dernier veut venger la mort de Qassam Soleimani et il le fait au nom des habitants de la province de Kerman, la province d’origine de Soleimani.

Jusqu’à maintenant, rien ne nous permet de conclure que cette initiative a été approuvée par les dirigeants du régime. Ce n’est cependant pas le premier épisode du genre. Lors des funérailles du général iranien, un des hommes appelés à faire l’éloge de Soleimani proposait une collecte de 80 M$ pour éliminer le président américain.

Si la colère des Iraniens est compréhensible dans le contexte actuel d’escalade, de telles manifestations de violence ne font que donner plus de poids aux arguments de ceux qui associent ce régime au terrorisme.

C’est d’ailleurs ce que s’est empressé de faire l’ambassadeur américain Robert Wood. Le représentant américain est allé plus loin que l’évocation de liens avec le terrorisme, il avance que les fondements mêmes du régime sont terroristes.

Malgré la relative accalmie des derniers jours, le bras de fer se poursuit ente l’Iran et les États-Unis. Ahmed Hamzeh soulignait à ce propos que les Iraniens seraient plus en sécurité s’ils disposaient déjà de l’arme nucléaire. Si on ajoute à cette déclaration l’abandon total par le pays de l’accord sur le nucléaire, il est bien difficile de prétendre que les tensions se sont atténuées.

L’Iran ne s’est pas fait d’amis récemment, et cette escalade de la rhétorique ne lui attirera pas de sympathie, pas plus que le récit détaillé de l’opération qui éliminait Soleimani par le président américain ne pouvait rallier de nouveaux alliés.

À ce propos, le président américain et son entourage peinent toujours à justifier l’attaque de drone en territoire irakien qui a mené à la mort du général d’un pays avec lequel les États-Unis ne sont pas en guerre. Je l’ai déjà mentionné, mais cette surenchère n’augure rien de bon.

Il ne s’agit pas ici d’être naïvement pacifiste et de croire à la bonne volonté de Téhéran, mais plutôt d’encourager une sage retenue dans une région où la stabilité est chèrement acquise et difficilement maintenue.