Un concert historique

L’Orchestre symphonique de Québec et Les Violons du Roy écriront une page d’histoire, mercredi soir, au Grand Théâtre. Les deux formations interpréteront ensemble, sur la même scène, Le Sacre du printemps de Stravinsky.

Photo Jean-François Desgagnés

Les deux ensembles ont déjà uni leurs forces, en 2001, lors du Sommet des Amériques, mais peu de gens s’en souviennent. Il s’agissait d’un concert privé pour les dirigeants des pays invités.

« Nous étions enfermés à l’intérieur du Centre des congrès et on n’avait pas le droit de sortir en raison des manifestations à l’extérieur », s’est souvenue, lors d’un entretien, Catherine Dallaire, premier violon de l’OSQ.

Photo Jean-François Desgagnés

Les Violons du Roy et l’OSQ offriront aussi, lors de ces concerts présentés mercredi soir et jeudi matin, Les Élémens, simphonie nouvelle [sic] de Rebel. Le Concerto pour trompette de Tomasi, interprété par le soliste suédois Hakan Hardenberger, est aussi au programme.

Membre fondatrice des Violons du Roy, Nicole Trottier a commencé sa carrière de violoniste professionnelle avec l’OSQ. Ces concerts sont une occasion unique de plonger dans l’univers de l’autre orchestre.

« Les musiciens de l’OSQ vont se retrouver dans notre monde, lors de l’interprétation de la pièce baroque française Les Élémens [orthographe de l’époque], et nous, nous allons avoir la chance de jouer une œuvre magistrale comme Le Sacre du printemps, qu’on ne peut pas faire, chez nous, parce que nous ne sommes pas assez. C’est une grande joie », a-t-elle lancé.

Une source de joie

Photo Jean-François Desgagnés

L’idée d’offrir un concert réunissant les deux grandes institutions musicales de Québec remonte à 2018, lors d’un déjeuner entre Fabien Gabel, chef et directeur artistique de l’OSQ, et Jonathan Cohen, son homologue chez Les Violons du Roy.

Fabien Gabel dirigera l’imposant groupe de musiciens, bonifié, pour l’occasion, par quelques musiciens additionnels, pour Le Sacre du printemps. Une œuvre qu’il dirigera pour la première fois.

« Écrite en 1913, Le Sacre est une œuvre phénoménale avec une rythmique poussée à l’extrême et des harmonies qui sont très modernes. On n’avait jamais entendu quelque chose de pareil avant. On est galvanisé lorsque l’on joue cette musique-là », a fait savoir le chef de l’OSQ.

Les Violons du Roy accueilleront la section des vents et quelques musiciens de la section des cordes de l’OSQ pour l’interprétation, sous la direction de Mathieu Lussier, de la pièce Les Élémens de Rebel.

« On se connaît tous et c’est une grande source de joie de pouvoir jouer ensemble. On fait partie d’un petit milieu, et cette collaboration ne peut être que positive pour tout le monde. C’est vraiment excitant », a indiqué Catherine Dallaire, qui a joué, à plusieurs reprises, à titre de surnuméraire, avec Les Violons du Roy.