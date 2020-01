Un tournage avec Catherine Deneuve

Un Québécois qui vit à l’île de La Réunion a décroché un rôle dans le film français Terrible Jungle, aux côtés de la légendaire actrice Catherine Deneuve.

Stéphan Beauregard, un chef d’entreprise spécialisé dans la publicité et le marketing, n’avait aucune expérience comme acteur avant de se faire offrir de passer une audition pour un rôle dans ce film, réalisé par les Français Hugo Benamozig et David Caviglioli.

« J’étais dans un marché public à La Réunion quand une dame a remarqué mon accent québécois et m’a dit que sa fille préparait un voyage au Canada », explique Stéphan Beauregard qui vit dans cette île de l’océan indien depuis plus d’un an.

Photo courtoisie

« Je lui ai donné mon numéro au cas où elle voudrait que je lui donne des conseils. Quatre jours plus tard, la fille de la dame m’a appelé pour me dire que l’équipe du film de Catherine Deneuve cherchait un Québécois pour jouer un personnage. »

À partir de là, tout s’est enchaîné très vite. Un producteur français a contacté Stéphan Beauregard chez lui et l’a invité à passer une audition le lendemain : « J’ai répété le texte avec ma conjointe toute la soirée et je me suis présenté pour l’audition. Ils étaient super cool. Ils m’ont dit d’être naturel et que même si je me trompais un peu dans les répliques, ce n’était pas si grave. Je me suis lancé et dès que j’ai eu terminé, ils se sont exclamés : mais putain, vous êtes celui qu’on cherchait depuis longtemps ! Félicitations, vous avez le rôle ! »

Une première dans les Alpes

Le tournage de Terrible Jungle a eu lieu au printemps dernier à différents endroits sur l’île de La Réunion. Stéphan Beauregard incarne un membre d’une tribu inventée, les Otopis, qui vit dans la forêt amazonienne.

Le Québécois a partagé la plupart de ses scènes avec les acteurs français Jonathan Cohen et Vincent Dedienne. Mais il a aussi eu la chance de côtoyer la star principale du film, Catherine Deneuve, un monstre sacré du cinéma français.

Photo courtoisie

« Elle était vraiment gentille, souligne Stéphan Beauregard. Elle ne se mélange pas nécessairement aux autres et elle fait sa petite affaire tranquille. Mais elle a été vraiment fine. »

Terrible Jungle a été présenté la fin de semaine dernière au Festival de l’Alpe d’Huez, dans les Alpes françaises. Stéphan Beauregard a fait le voyage depuis La Réunion pour assister à la première du film. Il n’est d’ailleurs pas passé inaperçu en se présentant sur le tapis rouge avec un chandail du Canadien de Montréal.

« C’était la première fois que je me voyais sur grand écran, alors j’ai passé toute la projection à analyser ma performance, raconte-t-il en riant. Mais je crois que j’ai été sévère envers moi-même parce que quand je suis sorti de la salle, il y a plein de gens qui sont venus me féliciter. On m’a même demandé de signer des autographes ! »

♦ Terrible Jungle sortira en France plus tard cette année. On ignore encore si le film prendra l’affiche au Québec.