CHABOT, Marie-Thérèse



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 janvier 2020, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée dame Marie-Thérèse Chabot, compagne de vie de feu M. Jean-Yves Laliberté. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi 24 janvier 2020 de 10h à 12h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères : Laetitia (feu Benoit Caron), Sr Candide sscm, Hélène (Jean Roberge), Sr Denise sscm, Jean-Guy (feu Denise Pouliot), René, Céline (Robert D. Hall), André (Odette Gosselin), Gaétane et Lise (André Roy) ; ses belles-sœurs : Cécile Gagnon (feu Armand Chabot), Solange Lavoie (feu Félix Chabot) et Yolande Dugas (feu Marcel Laliberté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents : M. Eugène Chabot et dame Laetitia Plante ; sa belle-mère dame Bernadette Plante, son compagnon de vie M. Jean-Yves Laliberté, ses frères et sa sœur : Pierre (feu Jeanne-D'Arc Godbout), Germaine (feu Léopold Hébert), Paul-Eugène (feu Yvonne Boucher) et Lucien ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laliberté : Jacqueline (feu Gilbert Plamondon), Sr Julienne scsl, Béatrice, Émile, René, Reina et Florence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666