THERRIEN CHABOT, Cécile



À Montmagny, le 18 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Cécile Therrien, épouse de feu Lucien Chabot. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Michel), Daniel (Céline) et Madeleine (Réjean); ses sept petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants, ses frères: Paul et Lucien; ses sœurs: Alice et Denise; ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 14h à 18h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à la Maison D'Hélène (www.lamaisondhelene.org)