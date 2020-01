CASAULT, Rosalie Gagné



Au Centre d'hébergement de Cap- St-Ignace, le 20 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Rosalie Gagné, épouse de feu monsieur René Casault. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Gagné et de feu dame Emma Proulx. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 24 janvier 2020, jour des funérailles, à compter de 10h.suivi de la déposition de l'urne au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jean (Sylvie Fortin), Benoit (Catherine Ann MacDonald); ses petits-enfants: Justine (Raphaël M-Leclerc) et Juliette Casault, Philippe et Patrick Casault; sa sœur et son frère: Rose (feu Réal Joncas), André (feu Rachelle Roy), et sa belle-sœur, Madeleine Bouffard (feu Noël Casault). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil ses grandes amies: Céline et Isabelle; ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir St-Louis de Montmagny et du Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles à été confiée à la