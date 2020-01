DELISLE, Jeanne-d'Arc



À l'IUCPQ, le 17 janvier 2020, à l'âge de 99 ans et 7 mois, est décédée dame Jeanne-d'Arc Delisle, épouse en premières noces de feu monsieur Armand Lebel et en deuxièmes noces de feu monsieur Roland Turgeon. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Delisle et de feu dame Georgianna Pouliot. Native de Lévis, elle demeurait à Québec.et de là au cimetière Belmont. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil sa sœur Rita (feu Joseph Laliberté), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses proches qu'elle aimait tant. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Pavillon des Mille Fleurs pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418 656-4999, https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons.