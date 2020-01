BOLDUC, Conrad



Au CISSSME Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 1er janvier 2020, est décédé à l'âge de 76 ans, Monsieur Conrad Bolduc, fils de feu Paul Bolduc et de feu Marie-Claire Michaud et conjoint de Michel Michaud, demeurant à Acton Vale et autrefois de Québec. Outre son conjoint, Conrad laisse dans le deuil ses sœurs: Pierrette (feu André Drolet), Marie (Neil Wilson), feu Ghyslaine (Marcel Bélanger) et son frère Richard (Dominique Blanchet), ses neveux et nièces: Martine (Mario Nadeau), Eric, Manon (André Gamelin), Simon et Philippe et ses petits- neveux et petites-nièces, ses amis proches André et Francine; ainsi que plusieurs autres parents et amis. Monsieur Conrad Bolduc a été incinéré au Crématoire Lalime. La famille de Monsieur Bolduc recevra vos condoléances le samedi 25 janvier 2020 à 13 h 30 au