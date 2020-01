ANCTIL, Anne-Marie Lemieux



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 14 janvier 2020, est décédée à l'âge de 94 ans et 5 mois, dame Anne-Marie Lemieux, épouse de feu monsieur Lucien Anctil. Elle était la fille de feu M. Joseph-Ludger Lemieux et de feu Mme Clémentine Lemieux. Elle demeurait à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 24 janvier de 19 h à 21 h et samedi, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 50.et de là les cendres seront déposées au Columbarium et inhumées ultérieurement au cimetière des Pins. Elle laisse dans le deuil ses enfants : René (Sylvie Charbonneau), Antoine (Carole Ouellet), Pierre (Elaine Ulloa), Fernand (Diane Meunier), Ghyslaine (André Gagnon), Alain (Danielle Gagnon), Gaétane (Yves Castonguay), Sylvie (André Volant), Dominique, Francis; ses petits-enfants : Mélanie, Véronique, Marie-Pierre, Patricia, Sarah-Anne, Gabriel, Marie-Desneiges, Aurélie, Stéphanie, Karine et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Blandine (feu Léon Massé), feu Rolande (feu Henri Jeffrey), feu Antoine (feu Yvonne Jutras, feu Yvonne Bernier), feu Thérèse (feu Antoine Lord), feu Robert (Gilberte Girard), feu Marie-Anna (feu Gérard Thiboutot), feu Gérard (feu Jeanne-D'Arc Martin), feu Wilfrid (feu Irène Pelletier), Laurentine (feu Joachim Francoeur), Rita (feu Georges Darveau), Jean-Baptiste (feu Murielle Fondvieille). Sont aussi affectés par son départ son ami proche M. Fernand Dubé, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Anctil, Pelletier, Lemieux et ses nombreux ami(e)s de la Résidence Le Victoria et particulièrement Mme Lucette Dumais. La famille remercie les médecins et le personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur humanisme, leur professionnalisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. (Des formulaires seront disponibles au salon). Direction funéraire :