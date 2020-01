GOUDREAULT, Louis-Joseph



À Saint-Basile de Portneuf, le 16 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Louis-Joseph Goudreault, époux de madame Louisette Petitclerc et fils de feu monsieur Joseph Napoléon Goudreault et de feu madame Marie-Blanche Delisle. Il demeurait autrefois à Pont-Rouge. Monsieur Goudreault laisse dans le deuil, outre son épouse madame Louisette Petitclerc, ses enfants : Francine (Marc Paquet) et Jacques (Hélène Leclerc); ses petits-enfants : Caroline, Patrick, Sarah, Samuel (Sandra Piché) et Clarence; ses arrière-petits-enfants : Alicia et Simon; ses frères Goudreault, Gabriel et feu Gérard; sa belle-sœur Petitclerc, Cécile; sa famille d'accueil du Lac Saint-Jean, Juliette Delisle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Petitclerc : Raoul, Émile, Alice, Corona, Laurent et Éliane. Remerciements au personnel du Manoir des Petites Douceurs de Saint-Basile et à la Résidence l'Estacade de Saint-Raymond pour les bons soins et leur humanisme. Monsieur Goudreault ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 13h sous la direction de laLes cendres seront déposées au Columbarium Claude Charest & fille Ltée, Pont-Rouge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal QC H1N 1C1 514-287-7400 ou 1-888-768-6669 https://pq.poumon.ca/. Les formulaires seront disponibles à l'église.