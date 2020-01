L’heure est au bilan au Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL). Sa 10e Guignolée, qui se tenait du 1er décembre--- 2019 au 15 janvier 2020, a permis d’amasser 96 627 $, soit 88 % de l’objectif qui était de 110 000 $.

90 % des fonds recueillis seront investis en services de proximité pour les 650 enfants de Lévis actuellement suivis par des intervenants du CPSL. Depuis 10 ans, cet événement de collecte de fonds, essentiel à la poursuite de la mission de l’organisme, a permis d’amasser un total cumulé d’un peu plus de 896 670 $.

En tout temps, il est possible de faire un don au CPSL sur le site pediatriesocialelevis.com ou par téléphone au 418 603-2775.

Bourses de persévérance Julie-Dupuis

Photo courtoisie

Treize étudiants du Cégep de Sainte-Foy inscrits dans les programmes techniques et préuniversitaires ont récemment reçu une bourse de persévérance de 350 $. Il s’agit de : Alexandre Harvey (Sciences humaines), Alicia--Ismahan Henchi (Sciences humaines), Nora Aketptoi (Tremplin DEC), Elizabeth Guimont (Arts, lettres et communications, option Langues, cultures et mondes), Alexis Henry (Tremplin DEC), Keryna Pitot (Technologie de radiodiagnostic), Nathan Auclair (Techniques de l’informatique – Programmation Web, mobile et jeux vidéo), Alice Blouin-Rondeau (Technologie d’analyses biomédicales), Miranda Robert (Technologie de radiodiagnostic), Sarah Bessette (Technologie de radiodiagnostic), Gabrielle Lévesque (Techniques d’intégration multimédia), Félix Matte (Techniques d’éducation à l’enfance) et Megan Tremblay (Techniques de travail social). Une dizaine d’entre eux sont accompagnés, sur la photo, de Nicole Dupuis, mère de Julie Dupuis ; Jasmine Gauthier, dg du Cégep de Sainte-Foy ; Mireille Drouin, enseignante et représentante du Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy ; Hélène Thibodeau, présidente de l’Association des parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy et Sonia Lefrançois, directrice de la Fondation du cégep.

Le Chemin de Noël

Photo courtoisie

La 4e présentation du Chemin de Noël, le 23 décembre 2019 à la Salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm, a permis de remettre 8800 $ à la Fondation Gilles Kègle. Nouvelle tradition des fêtes lancée par Bernard Labadie en 2016, le Chemin de Noël a été diffusé à travers le pays et sur la Place d’Youville où des activités extérieures avaient été organisées par la Ville de Québec. Sur la photo de gauche à droite : Sylvie Roberge, directrice générale du Palais Montcalm – Maison de la musique ; Bernard Labadie, chef fondateur des Violons du Roy et directeur musical de la Chapelle de Québec ; Marc Provost, président de la Fondation Gilles Kègle ; Laurent Patenaude et Patrice Savoie, codirecteurs généraux des Violons du Roy.

Un homme engagé

Photo courtoisie

J’ai été peiné d’apprendre le décès de Germain--- Prince (photo) qui a siégé à plusieurs conseils d’adminis-tration de la région de Québec, qui a longtemps travaillé pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton, et qui fut conseiller senior chez Optimum Talent. Germain est décédé le 7 janvier 2020 à l’âge de 92 ans. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au Centre funéraire St-Charles, 1420, boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec, le vendredi 24 janvier, de 17 h à 21 h, et le samedi 25 janvier 2020, de 9 h à 12 h 45. Le service religieux suivra à 13 h 30 en l’église Notre-Dame-de-L’Annonciation (1625, rue Notre-Dame, à L’Ancienne-Lorette. Mes condoléances à toute la famille.

Anniversaires

Photo courtoisie

Serge Savard (photo), défenseur (1966-1983 : Canadiens - Jets). Directeur-gérant du Canadien (1983-1995), 74 ans... Annie Brocoli, animatrice et chanteuse québécoise, 49 ans.... Diane Lane, actrice américaine, 55 ans... Linda--- Blair, actrice américaine (L’Exorciste), 61 ans... Michael Bossy, joueur de hockey (1977-1987 : Islanders) et analyste à TVA Sports, 63 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 janvier 2000. Anne Hébert (photo), 83 ans, poétesse, romancière et dramaturge... 2018. Ursula K. Le Guin, 88 ans, romancière américaine considérée comme l’un des plus importants auteurs de science-fiction... 2017. Andy Marté, 33 ans, ancien joueur du baseball majeur... 2017. Masaya--- Nakamura, 91 ans, japonais, l’un des pères de Pac-Man... 2015. René--- Jodoin, 94 ans, producteur, réalisateur et scénariste québécois (ONF)... 2014. Pierre Jalbert, 89 ans, acteur et skieur canadien et éditeur de musique lié au cinéma... 2008. Heath Ledger, 28 ans, acteur australien... 1991. Robert Choquette, 85 ans, écrivain et ex-diplomate.