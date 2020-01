Air Canada: pas de 737 MAX de Boeing jusqu’à la fin juin

MONTRÉAL | Le transporteur Air Canada a annoncé mercredi le retrait de ses 24 appareils 737 MAX de l'horaire jusqu'au 30 juin prochain.

La compagnie aérienne a expliqué dans un communiqué que «la décision est fondée sur les facteurs d'exploitation à considérer à la suite de la déclaration du constructeur Boeing, qui estime que l'interdiction de vol des appareils 737 MAX prononcée par les autorités de réglementation persistera jusqu'à la mi-2020».

Tous les avions 737 MAX de Boeing sont cloués au sol au Canada depuis le 13 mars 2019 à la suite d'une directive de sécurité de Transports Canada. Une interdiction de vol pour ces appareils est en vigueur ailleurs dans le monde depuis la même époque. Elle a été nécessaire à la suite de l’écrasement d’un 737 MAX d’Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts le 10 mars 2019.

Mardi, le transporteur WestJet a aussi indiqué qu’il sera privé de ses 13 appareils 737 MAX jusqu'au 24 juin prochain.

«Nous remercions nos invités de leur patience et nos WestJetters de leur engagement à assurer la sécurité et la ponctualité de notre compagnie aérienne alors que nous continuons d'adapter notre horaire», a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet.