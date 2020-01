Après les feux, les Australiens doivent faire attention à des araignées mortelles

SYDNEY | Après les feux de forêt et les inondations des dernières semaines, les Australiens doivent maintenant composer avec la prolifération d’une araignée mortelle, selon les experts.

L’araignée à toile-entonnoir, qui vit dans les forêts humides de l’est de l’Australie, est connue pour son venin très toxique et à action rapide.

Mercredi, le Parc australien des reptiles de Somersby, en Nouvelle-Galles-du-Sud, a indiqué que ces araignées prolifèrent depuis quelques jours.

«En raison des récentes pluies et des chaleurs, nous sommes en train de voir des araignées à toile-entonnoir se déplacer, a indiqué dans une publication Facebook Daniel Rumsey, porte-parole du parc. Elles sont parmi les araignées les plus dangereuses de la planète et en cas de morsure sur un humain, nous devons traiter ça sérieusement.»

L’Australie est ravagée depuis six mois par les pires incendies qu’elle a connus depuis des décennies, faisant au moins 28 morts et plus de 3000 maisons brûlées en Nouvelle-Galles-du-Sud.

La semaine dernière, des orages violents ont soulagé les pompiers qui combattaient le feu, mais des crues soudaines sont apparues. Des grêlons de plusieurs centimètres de diamètres sont même tombés dans certaines parties de l’État.

Warren Bailey, propriétaire de l’ABC Pest Control de Sydney, a déclaré à CNN que les araignées toile-entonnoir sont normalement actives durant l'été, mais la saison des araignées est arrivée plus tard que d'habitude cette année, car le temps a été «très sec» au cours des derniers mois.

«Leur venin est assez toxique pour tuer quelqu'un, a-t-il déclaré. Elles sont maintenant sorties avec les pluies récentes, et elles peuvent entrer dans les maisons par le sol ou le toit.»