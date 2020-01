Défense de Donald Trump: le retour des has-been

La composition de l’équipe qui défend Donald Trump dans le procès en destitution qui débutait hier n’est pas sans intérêt.

Si, jusqu’à maintenant, notre attention se portait plus souvent vers les Pat Cipollone (avocat de la Maison-Blanche), Jay Sekulow ou Rudy Giuliani (les deux derniers sont les avocats personnels de Donald Trump), les autres membres de l’équipe ont déjà été impliqués dans des causes très médiatisées.

L’expression has-been utilisée dans le titre n’est pas de mon cru. On la doit au professeur en journalisme Peter Beinart. Ce dernier n’est pas tendre à l’endroit des nouveaux conseillers de Donald Trump. Je vous propose ici un survol de ce qu’il avance à leur sujet.

Certains d’entre vous connaissent peut-être Alan Dershowitz (à gauche sur la photo qui coiffe ce billet). L’ancien professeur de Harvard a connu une carrière tout aussi controversée que spectaculaire. Déjà titulaire à Harvard à l’âge de 28 ans, il a défendu des individus comme Claus von Bülow et O.J. Simpson. Dans les deux cas, on parle d’hommes accusés du meurtre d’une conjointe et qui n’ont pas été reconnus coupables au criminel.

Dershowitz rédigera un bouquin sur l’histoire des von Bülow et le livre inspirera un film à succès des années 1990. Pendant de très nombreuses années, Dershowitz sera invité sur toutes les chaînes pour commenter des questions judiciaires ou des procès. Avec le temps, on a remis en question ses fréquentations et ses présences médiatiques se sont espacées, seul Fox News continuant à le solliciter. Son nom a été mentionné à plusieurs reprises après la mort de Jeffrey Epstein.

Au nom de Dershowitz, il faut ajouter celui de Kenneth Starr (à droite sur la photo). Juriste brillant, il a lui aussi connu une ascension rapide. Le point culminant de sa carrière est probablement survenu au moment de la procédure de destitution de Bill Clinton. Non seulement a-t-il préparé l’accusation, mais d’autres histoires le liaient au couple Clinton. C’est en effet Starr qui avait enquêté sur le mystérieux suicide d’un conseiller de la Maison-Blanche (Vince Foster) ainsi que sur le scandale financier Whitewater.

Par la suite, Starr avait peu à peu disparu de l’actualité politique. On le retrouve dans le rôle plus discret de doyen des universités Pepperdine et Baylor. Starr a quitté ses fonctions à Baylor après avoir éprouvé des difficultés à bien gérer une histoire de harcèlement sexuel.

Dershowitz et Starr étant tous deux assez âgés (81 et 73 ans, respectivement), ce procès en destitution constitue probablement leur dernier tour de piste médiatique. Une particularité de leur contribution actuelle n’a pas manqué d’étonner les observateurs. Pour défendre Donald Trump, ils ont tous deux renversé des arguments présentés il y a plusieurs années.

Dershowitz affirme maintenant qu’on ne peut destituer un président pour abus de pouvoir, alors que Starr reprochait à Clinton son obstruction à la justice.

Dans son article de ce matin, le professeur Beinart reproche justement aux deux hommes leur opportunisme et leur partisanerie. En ce sens, ils rejoignent un autre avocat du président, Rudy Giuliani. J’ai récemment écrit sur ce dernier en soulignant qu’il semblait avoir renoncé à ses principes pour se porter à la défense de Donald Trump.

Beinart va encore plus loin en affirmant que ce qui caractérise les trois hommes s’applique à beaucoup de membres de l’entourage présidentiel. On sert sans vergogne ses intérêts personnels avant ceux du pays.

Si des républicains ont refusé des offres de Donald Trump, de peur que le comportement du président n’entache leur crédibilité, Beinart croit que plusieurs des avocats recrutés par le président ne recherchent que de la publicité qu’ils pourront éventuellement monnayer. Malgré toute la publicité négative que lui vaut son rôle au cœur de l’affaire ukrainienne, Giuliani n’a jamais été aussi populaire.

Donald Trump doit une part de sa notoriété à la téléréalité. Il semble qu'il ne soit pas le seul pour qui l’appel des projecteurs s'avère irrésistible. C’est le président lui-même qui aurait demandé que l'on greffe les nouvelles recrues à son équipe. Parfois, on reste avec l’impression que la politique américaine n’est plus que cela, une téléréalité. Starr et Dershowitz plongent maintenant dans cet univers, en risquant leur réputation.

Si l'argumentaire complet de Peter Beinart vous intéresse, vous cliquez ici.