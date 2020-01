Des skieurs pris au piège depuis près de 2h à Bromont

La remontée mécanique principale du centre Ski Bromont, en Montérégie, est tombée en panne mercredi soir aux alentours de 19h30, laissant des skieurs pris au piège dans les remontes pentes pendant tout près de deux heures.

Les secouristes de la montagne ont commencé à descendre un à un les passagers des cabines et des chaises avec à l’aide de cordes et harnais et ce, une heure et demi après le début de la panne.

«Bien qu’il fasse doux ce soir, il y a des vents et au sommet de la montagne, il peut faire très froid!» confirme une journaliste à TVA Nouvelles, présente sur les lieux.

Ski Bromont n'a toujours pas commenté l'incident.