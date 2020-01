TAILLEUR, Rita



À la Résidence l'Auberge aux Trois Pignons, le 19 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Rita Tailleur, fille de feu M. Ernest Tailleur et de feu dame Élienna Vaillancourt. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Gilles (Marie-Paule Pichette), feu Yvette (feu Henri Vézina), feu Georgette (René Laberge), Arsène (feu Lisette Gosselin), Liliane (feu Jean Robitaille), feu André (feu Étiennette Beaulieu), Claudette (Georges Vézina), feu Réjeanne (René Gelly), Gérard (Marjolaine Beaulieu), feu Gaétane, Réal (Gisèle Pouliot) et Diane (feu Christian Larochelle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence l'Auberge aux Trois Pignons pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation sur les Leucodystrophies, 1713, rue des Épinette-Rouges, Québec, QC G3G 2L2 Tel.: 418 806-2968 / www.leucofondation.com