Elle juge que plus de soins lui éviterait de demander l'aide médicale à mourir

LAVAL | Les patients atteints de maladies incurables, mais qui ne sont pas en fin de vie, pourront faire une demande d’aide médicale à mourir dès le 12 mars prochain.

Malgré cet assouplissement des critères pour les personnes gravement malades et souffrantes, prendre la décision de mourir et en faire la demande peut être très difficile.

C’est le cas de Sylvie Cayer, une Lavalloise de 58 ans atteinte de sclérose en plaques depuis l’âge de 35 ans. Pendant quatre ans, elle a eu une grande période de rémission, mais son état s’est ensuite dégradé de façon irréversible.

En plus de subir de grandes souffrances physiques et d'avoir à composer avec la solitude, l’isolement et la colère, elle est alitée près de 22 heures par jour puisqu’elle ne peut pas utiliser ses bras ni ses jambes.

Incapable de se lever comme elle le désire, de boire, de manger, et en manque de soins, elle a fait, en 2019, une demande médicale d’aide à mourir. Cette demande lui a été refusée parce qu’elle n’était pas en «fin de vie».

«Le spécialiste m’a dit ''écoutez madame, il vous manque une chose, vous n’êtes pas mourante, mais j’ai une autre option pour vous.'' Je lui dis "ah oui, laquelle?", a raconté Mme Cayer. "Si jamais vous revenez aux urgences, vous avez juste à dire que vous refusez les soins. On vous donnera de la morphine...'' J’ai trouvé ça moins agréable. J’avais l’impression qu’on négociait. Je ne suis pas une ''business'', je suis un être humain.»

Sylvie Cayer devait avoir droit à des soins de physiothérapie pour soulager ses douleurs, mais elle n’en a jamais eu. Par ailleurs, le manque de personnel pour s’occuper d’elle pèse lourd dans la balance.

Elle est persuadée que si elle avait accès à de meilleurs soins, elle n’aurait peut-être pas pensé à la mort. «J’étais en détresse», a-t-elle confié.

Son père, qui vient la voir tous les matins avec un ami, est à peu près le seul proche qui peut s’occuper d’elle. «S’il n’était pas venu, je serais morte dans mon lit», a-t-elle affirmé.

Veut-on vraiment mourir?

«La question c’est "est-ce qu’on veut vraiment mourir?" Si j’avais eu beaucoup d’aide, beaucoup de soins, je n’aurais jamais demandé l’aide à mourir. Je l’ai fait, car j’avais trop de pression sur les épaules. T’as l’impression de déranger les gens quand tu as besoin d’aide. On se sent coupable d’être coincé comme ça. Je n’ai pas peur de mourir, mais j’ai peur de laisser ceux que j’aime», a analysé Sylvie Cayer.

Selon elle, si on père venait à décéder, il lui serait plus facile de penser à la mort.

Elle ne sait toutefois pas si elle fera une nouvelle demande avec l’assouplissement des critères.

«J’ai des rêves. Je suis écrivaine, je voulais finir mon livre. Je voulais laisser un legs, un grand livre qui dirait comment ça se passe la réalité et nos souffrances. »

Ce qu’elle souhaiterait surtout, c’est d’obtenir tout simplement plus de soutien. «Plus de soins, plus de compassion, être vraiment lavée, être vraiment soignée. Que les ministres entendent notre SOS!»

«On privilégie beaucoup l’aide médicale à mourir. Est-ce qu’elle va rendre les gens moins combatifs dans l’épreuve? Donnez-nous plus de soins et on n’aura pas l’idée de la demander. Je suis vraiment déçue qu’au Québec, on soit traité comme cela», a renchéri Mme Cayer.