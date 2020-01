LAVOIE, Aurèle



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 janvier 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Aurèle Lavoie, conjoint de madame Claudette Tremblay, fils de feu madame Bertha Girard et de monsieur René Lavoie. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Marthe (feu Marc Fortin), Brigitte, Jérôme (Nathalie Lessard), Bruno, Dominique (feu Sylvie Vachon), feu Véronique (Carl Côté), Chantal Beaulieu, Patricia (Michel Robert); ainsi que sa filleule Caroline Fortin. Il laisse également dans le deuil son beau-fils Sylvain Bigras (Valérie Dauteuil), ses petits-enfants: Jérémy et Audrey Bigras; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvan, Diane (feu Michel Gauthier), Normande, Donald, Ginette, Noël et Henri Tremblay. Il sera aussi regretté par ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Jean Vézina et Marie-Anne. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10 h à 13h45.La mise en terre suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille adresse de chaleureux remerciements au personnel de la Résidence Ste-Anne, aux Dre Pelletier et Dre Tremblay (respectivement de l'urgence et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu-De-Québec). Des remerciements s'adressent également à l'ensemble du personnel soignant de cette ressource). Madame Claudette Tremblay désire remercier personnellement madame Anne-Marie Gilbert du CLSC de Limoilou pour son professionnalisme et la qualité de sa présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Qc, Tél : 418 694-9316 Courriel : info@lauberiviere.org Site web : www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.