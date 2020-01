Il y a déjà plus de 13 ans!

Vous aviez publié ma lettre intitulée « Que je suis fier de ma fille ». Aujourd’hui, elle a 42 ans, elle va super bien, elle travaille pour une multinationale depuis plus de 10 ans, etc., etc. Chers parents, ne lâchez jamais vos enfants !

Anonyme

Votre si courte lettre ne donnant pas l’image du pourquoi de votre lettre de l’époque, je sens le besoin de préciser aux lecteurs et lectrices que de vos trois enfants, celle-là avait décroché de l’école au secondaire pour mener sa vie à sa guise et vous imposer une existence d’enfer, au point de se rendre objet d’un signalement à la DPJ. La suite a heureusement pansé vos plaies.