Kim Clavel«On est intéressés, certainement» - Yvon Michel

La boxeuse québécoise Kim Clavel est présentement sans promoteur après avoir quitté Eye of the Tiger Management, il y a quelques jours.

La championne NABF des poids mi-mouches pourrait-elle se retrouver avec le Groupe Yvon Michel dans un avenir proche?

«On est intéressés, certainement», a indiqué Yvon Michel, mercredi, en entrevue à TVA Sports.

«Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer encore, a ajouté le promoteur. Je voulais le faire au début de cette semaine, mais il semble qu'elle n’était pas libre.»

«On devrait trouver un temps pour se rencontrer la semaine prochaine et là on va évaluer ce qu'elle recherche et nous, ce qu'on est prêts à faire», a-t-il ajouté.

Yvon Michel a également évoqué un possible combat de la championne IBF des super mi-moyens, Marie-Ève Dicaire, contre la célèbre Claressa Shields.