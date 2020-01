La Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,75%

OTTAWA | La Banque du Canada a annoncé mercredi le maintien de son taux directeur à 1,75 %, comme attendu par les économistes.

«L’économie mondiale montre des signes de stabilisation, et certaines évolutions récentes concernant les échanges commerciaux ont été positives, a souligné la banque centrale. Cependant, il subsiste un degré élevé d’incertitude, et des tensions géopolitiques sont réapparues, avec des conséquences tragiques.»

Dans son Rapport sur la politique monétaire publié mercredi, la banque centrale du Canada indique que la croissance était de 0,3 % au quatrième trimestre de 2019 et sera de 1,3 % au premier trimestre de 2020.

«Les exportations ont diminué à la fin de 2019, et les investissements des entreprises semblent avoir faibli après un troisième trimestre vigoureux, note-t-elle. La création d’emplois a ralenti et les indicateurs de la confiance et des dépenses des consommateurs ont affiché une faiblesse inattendue.»

En revanche, la croissance de «l’investissement résidentiel a été robuste durant la majeure partie de 2019, se modérant pour s’établir à un rythme encore solide au quatrième trimestre», a expliqué la banque.

Pour 2020, les experts de la Banque du Canada tablent sur un PIB réel en hausse de 1,6 % et sur une inflation autour de la cible de 2 % avec certaines fluctuations en raison de la volatilité des prix de l’énergie. Elle promet aussi suivre l’évolution des dépenses de consommation, du marché du logement et des investissements des entreprises.