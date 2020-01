La cerise sur le gâteau

Le Québécois Dany Bousquet a été intronisé au Temple de la renommée de la East Coast Hockey League (ECHL), mardi soir, à Wichita, au Kansas City. Derrière cet honneur, il y a beaucoup de points au tableau indicateur, mais aussi une histoire de persévérance.

L’attaquant, qui a grandi à Pointe-aux-Trembles, a connu une carrière en montagnes russes même s’il a rempli le filet à tous les niveaux auxquels il a évolué. Après une mauvaise expérience dans la Ligue midget AAA et avoir été ignoré par la LHJMQ, Bousquet s’est dirigé vers la Ligue junior A de la Colombie-Britannique (BCJHL) en 1993.

Après sa première saison, il est repêché par les Capitals de Washington. Une organisation qui lui a porté un dur coup trois années plus tard.

Bon pour l’europe

« Je venais d’être rappelé dans la Ligue américaine à Portland et l’entraîneur de l’équipe était Barry Trotz, a expliqué Dany Bousquet lors d’une généreuse entrevue avec le Journal de Montréal. Il m’a dit que j’étais un bon joueur de hockey, mais que je n’avais pas le physique et le style pour percer en Amérique du Nord. Il jugeait que mes chances étaient meilleures en Europe.

« Je l’ai envoyé promener dans ma tête et j’ai décidé de poursuivre ma route. Par contre, je savais que la porte venait de se fermer avec les Capitals. »

Les jours de Bousquet étaient alors comptés au sein de cette organisation. Même s’il connaît un excellent camp d’entraînement avec l’équipe affiliée de la ECHL, il est libéré avant le début saison 1996-97. Par contre, il refuse de baisser les bras. Ce n’est pas dans sa nature.

« Cette décision m’a fait très mal sur le coup, a précisé le Québécois. Dès mon retour à l’hôtel, mon premier réflexe a été de contacter l’entraîneur des Bulls de Birmingham Dennis Desrosiers que j’avais rencontré lors d’un camp à Montréal.

« Il m’avait laissé sa carte au cas où ça tournerait mal avec mon équipe. Je ne pensais pas que j’aurais besoin de ce contact aussi rapidement. »

Desrosiers offre une opportunité à Bousquet. Et l’attaquant de 6 pieds et 176 lb l’a saisi. Il est sacré recrue de l’année de la ECHL avec 107 points.

Lors des cinq saisons suivantes, malgré une production impressionnante dans ce circuit, il ne parvient pas à obtenir une vraie chance dans la Ligue américaine. Il a fini sa carrière dans la ECHL avec une récolte de 550 points, dont 254 buts, en 389 parties.

L’ultime honneur

Il y a quelques semaines, Bousquet a reçu la confirmation de son intronisation dans des circonstances particulières.

« J’étais à Montréal, car mon père Yvon venait de faire un infarctus, a expliqué celui qui est maintenant âgé de 46 ans. J’ai répondu à l’appel de la ligue et ça m’a mis un sourire au visage. Ça l’a mis un baume sur la situation qui venait de survenir.

« C’est une ligue qui m’a fait vivre des moments difficiles, mais j’ai réussi à passer au travers. Je n’ai jamais lâché et c’est toujours ça qui faut faire. Je peux sortir de la game la tête haute et c’est ce que je voulais faire dans ma vie. »

Mardi soir, Bousquet a fait son entrée au Temple de la renommée en compagnie de Jared Bednar, Derek Clancey et de l’ancien joueur du Canadien, Glen Metropolit.

« Pour moi, c’était la cerise sur le gâteau, a-t-il mentionné. Ce fut un honneur de pouvoir partager ce moment spécial avec ces trois gars-là. On a tous un respect et on a tout donné à notre sport. »

Dany Bousquet est parvenu à faire une carrière de 14 ans dans le hockey professionnel en traversant des hauts et des bas. Il n’a pas réussi à atteindre la LNH, le rêve de tous les joueurs. Toutefois, il peut se dire que les mots persévérance et détermination auront marqué son parcours sportif.

LES QUÉBÉCOIS AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE LA LIGUE DE LA CÔTE EST

Allan Sirois 2016

2016 Daniel Berthiaume 2016

2016 Jim Bermingham 2019

2019 Dany Bousquet 2020

Pas un mot sur Trois-Rivières

Au cours des célébrations entourant le match des étoiles de la ECHL, Dany Bousquet a eu l’occasion de discuter avec plusieurs intervenants du circuit américain. Cependant, l’implantation potentielle d’une concession à Trois-Rivières n’est pas un sujet de discussion populaire autour du commissaire Ryan Crelin.

La ville de Trois-Rivières cherche à mettre une équipe de haut niveau dans son nouvel amphithéâtre en prévision de la saison 2020-21.

L’homme d’affaires Dean MacDonald est arrivé avec le projet d’implanter une équipe de la ECHL. Toutefois, il a rencontré toutes sortes d’embûches au cours des dernières semaines.

Dans les derniers jours, le maire Jean Lamarche a mis fin aux spéculations en disant que les Patriotes de l’UQTR, l’équipe masculine de hockey universitaire, seraient les premiers locataires de cette nouvelle infrastructure.

Une interrogation

Le projet d’une équipe de la ECHL ne serait pas mort, mais ce ne sera pas avant la campagne 2021-22. Le Canadien, qui n’a pas de club affilié dans ce circuit depuis 2019, a déjà démontré de l’intérêt.

Selon Dany Bousquet, une concession de la ECHL pourrait fonctionner en Mauricie.

« Je suis au courant du projet, a-t-il souligné. Mais je n’en ai pas entendu parler au cours de mes discussions avec les gens de la ECHL dans les derniers jours.

« Le niveau de hockey est très bon et je verrais très bien des gens de Montréal et de Laval faire le trajet pour encourager une équipe affiliée au Canadien. Ça donnerait aussi une chance aux joueurs du junior AAA et de la LHJMQ de tenter leur chance dans le hockey professionnel. »

Le seul point d’interrogation de l’ancien joueur concerne les déplacements.

« Je crois que leurs voyages seraient assez longs. Je serais curieux de connaître les joueurs qui seraient intéressés à venir à Trois-Rivières avec cette réalité. Ça reste à voir. »