La consommation d’eau en ville augmentera avec les changements climatiques

MONTRÉAL | La consommation d’eau en ville augmentera en raison des changements climatiques et menacerait la vie urbaine, même au Canada, selon des chercheurs de l’Université Concordia de Montréal.

Dans un article publié mardi dans la revue Sustainable Cities and Society, les chercheurs ont mesuré la consommation d’eau de la ville de Brossard entre janvier 2011 et janvier 2015 et ont démontré une augmentation importante de la consommation à l’extérieur des bâtiments, lorsque les températures augmentent.

«Durant les mois d’été, quand les gens arrosent leurs potagers, leurs pelouses et leurs fleurs, cette consommation peut augmenter de 65 %» a expliqué par voie de communiqué Samuel Li, professeur au Département de génie du bâtiment, civil et environnemental et coauteur de l’article, rappelant qu’en moyenne un Brossardois consomme en moyenne 300 litres d’eau par jour.

Or, l’augmentation de la consommation d’eau entraîne des pressions sur les réseaux d’aqueducs et les réserves naturelles. Et même si le Canada est riche en eau douce – contrairement à des endroits comme Singapour, Los Angeles, l’Afrique du Sud ou le Moyen-Orient, où sévissent déjà des pénuries -, cette hausse aura des répercussions sur la vie en ville.

«À quel point sommes-nous prêts en matière de planification urbaine, s’est questionné Niousha Rasi Faghihi, étudiante à la maîtrise et coautrice de l’étude. On nous incite à accroître les espaces verts pour lutter contre les changements climatiques. Mais le réseau de canalisation existant nous permettra-t-il de pomper l’eau dont nous aurons besoin?»

Les chercheurs ont indiqué que quel que soit le scénario climatique pris en compte dans leur étude – hausse, maintien ou baisse des émissions de CO2 - , la consommation d’eau augmentera inévitablement.