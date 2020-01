L'Ancienne-Lorette: Émile Loranger tirera sa révérence quand la saga des quotes-parts sera terminée

Émile Loranger pourrait mettre fin à sa longue carrière politique, en 2021, si la saga judiciarisée des quotes-parts d’agglomération finit par aboutir. Dans le cas contraire, il n’exclut pas de se présenter à nouveau.

Nébuleux sur son avenir professionnel depuis quelque temps, le maire de L’Ancienne-Lorette a donné un nouvel indice aux représentants de la presse, mercredi, quant à ses intentions.

Sa décision de solliciter un dixième mandat, dans moins de deux ans, sera intimement liée au dénouement de la plus importante bataille de sa vie, celle des villes défusionnées contre la Ville de Québec, accusée d’avoir été trop gourmande pendant de nombreuses années à leur égard.

Rappelons que les villes de Saint-Augustin et L’Ancienne-Lorette réclament des dizaines de millions pour des trop-perçus. Elles ont déjà obtenu 11 M$ au total à la suite des admissions de la Ville de Québec, qui a cependant porté en appel le jugement qui la condamnait à verser 38 M$ de plus.

La Cour d’appel devrait entendre la cause au printemps 2021. Émile Loranger espère aller chercher 20 M$ de plus pour ses citoyens, qu’il a «hâte de rembourser».

«Si le dossier est réglé, moi, ça va être probablement le chant du cygne. Je vais finir mon terme (actuel) puis ça va être terminé. (Si) c’était retardé après les élections, ça me forcerait peut-être la main à me représenter, ce qui ne me tente pas vraiment», a-t-il exprimé. «À la prochaine élection, je vais avoir 75 (ans), ça veut dire que ça me mène à 79 parce que si je commence, je vais me rendre au bout.»

Le maire Loranger précise qu’il rendra publique sa décision en août 2021, en prévision des élections de novembre cette année-là.

Rare présence à l’agglo

Ironiquement, Émile Loranger a fait ces commentaires, mercredi, en marge d’une séance du conseil d’agglomération à l’hôtel de ville de Québec, qu’il a l’habitude de bouder. Ça faisait d’ailleurs belle lurette que les élus de Québec et le maire de Saint-Augustin ne l’avaient pas vu en personne. Il s’agissait, essentiellement, d’une visite de courtoisie pour marquer la nouvelle année.

«Je pense que j’ai déjà fait connaître mon point de vue sur les réunions du conseil d’agglo. C’est loin d’être une table de discussions. D’ailleurs, ça a pris quoi ? Neuf, dix minutes pour l’ensemble de la réunion? (Mais) c’est toujours intéressant de venir voir le monde, leur souhaiter une bonne année», a-t-il déclaré en mêlée de presse.