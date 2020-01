Le film québécois «La déesse des mouches à feu» en compétition à Berlin

Le film québécois La déesse des mouches à feu sera projeté pour la première fois au Festival de Berlin. Le long métrage de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette (Inch’Allah, Le ring) a obtenu sa place dans la catégorie compétitive Génération Kplus, pour l’événement qui se tiendra du 20 février au 1er mars.

«C'est tellement émouvant de savoir que le Festival de Berlin a senti que notre Déesse des mouches à feu, pourtant si québécoise (par sa langue, sa musique – très présente dans le film –, ses références), pouvait résonner de façon internationale. Ça me confirme que plus on se raconte de proche, plus on touche profondément, et de façon large», a exprimé la cinéaste dans un communiqué.

Scénarisé par Catherine Léger d’après le roman du même titre de Geneviève Pettersen, le film suit Catherine, une adolescente qui doit composer avec le divorce de ses parents, dans la période grunge des années 1990. Pour elle, la vie n’est pas un long fleuve tranquille.

La distribution est composée de Kelly Depeault, Caroline Néron, Normand D’Amour, Éléonore Loiselle, Robin L’Houmeau, Noah Parker, Marine Johnson et Antoine Desrochers.

La déesse des mouches à feu doit prendre l’affiche quelque part cet automne au Québec.