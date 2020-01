Le manteau orange de Justine Dufour-Lapointe

MONTRÉAL | La double médaillée olympique Justine Dufour-Lapointe n’était qu’une enfant quand Jean-Luc Brassard a autographié son beau manteau orange lors d’une Coupe du monde qui avait lieu à Tremblant.

Immédiatement, la fillette jubilait et accourait vers ma mère Johane : «Regarde, maman, je me suis fait autographier mon manteau!»

Disons que la première réaction de Johane Dufour n’était pas aussi extatique que celle de sa plus jeune fille.

«Mon manteau était neuf et je ne sais pas combien il avait coûté. Je me souviens, par contre, que maman était un peu fâchée. Je ne lui avais pas demandé la permission», raconte Justine, en riant.

«En plus, dans ce temps-là, Jean-Luc dessinait à côté de sa signature un bonhomme qui faisait un "cossack", un gros dessin là, la grosse affaire», de compléter sa sœur Chloé, amusée.

Ce souvenir familial refait surface alors que Justine et Chloé feront à nouveau partie de la compétition, ce week-end à Tremblant, lors de la Coupe du monde de ski acrobatique.

«Tremblant, c’est ma Coupe du monde préférée de l’année, j’adore skier devant ma famille et mes amis, précise Justine. Ça m’apporte tellement une force. On dirait que tout le monde est derrière moi et je veux donner le meilleur de moi-même. Ça vient créer tellement de beaux souvenirs!»

Provoquer un déclic

Au-delà du fameux manteau orange, les plus beaux souvenirs des sœurs Dufour-Lapointe au Québec se retrouvent évidemment dans leur tête et leur cœur. On peut notamment se rappeler du jour où, en janvier 2016, elles avaient monopolisé le podium à Val Saint-Côme.

«Ce sont des souvenirs qui vont rester et c’est ce qui est plaisant avec les compétitions au Québec, note Justine. Tu crées aussi des beaux souvenirs pour les autres. En fin de semaine, il y a plein de jeunes qui vont venir à Tremblant et qui vivront peut-être une expérience causant un déclic.»

À son tour, Justine a effectivement l’occasion d’inspirer les plus jeunes spectateurs. Elle y pensera toutefois à deux fois avant d’autographier un manteau.

«Ce petit manteau orange-là, on l’a gardé, indique Justine. La signature de Jean-Luc dans le dos a un peu pâli, mais on l’a encore.»